Düzce'de itfaiyeciler, bahçelerine gelen tilkiyi besliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yaklaşık bir haftadır itfaiye istasyonunun bahçesine gelen tilkiyi personel besliyor.

Bir tilki, her akşam yiyecek bulmak için Çuhallı Mahallesinde bulunan Akçakoca Belediyesi İtfaiyesine geliyor.

Tilki, burada ekiplerin mutlaktan getirip verdikleri yiyeceklerle karnını doyuruyor.

Karnını doyuran tilki daha sonra itfaiye ekiplerinin yanından ayrılarak ormanlık alana geri dönüyor.

"110" ismini koydukları tilki ile aralarında sıcak bağ oluşan itfaiye ekiplerinin bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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