Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde izinsiz kazı yapan Afganistan uyruklu 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edilli köyü Teldüzü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Kazıda kullanılan malzemelere ve araca ise el konuldu.

Gözaltına alınan 2 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.



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