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Düzce'de jandarma sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde esrar yakaladı

DÜZCE HABERLERİ  | 05.12.2020 00:04 | Son Güncelleme

Düzce'de jandarma sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde esrar yakaladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, bir araçta esrar yakaladı.

Yurt genelinde 56 saat süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Düzce'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

D-100 kara yolu İstanbul girişinde geniş kapsamlı denetim yapan ekipler yolu kullanan sürücülerin izin belgelerini sordu, izni olamadan sokağa çıkan vatandaşlara da ilgili genelge gereğince belirlenen ceza uyguladı.

Denetlemelerde narkotik köpekleri ve hassas kameralı ekipler, M.A tarafından kullanılan bir aracı durdurdu. Aracın torpido bölümünde koku alan narkotik köpeği "fırtına" nın tepki verdiği bölümde arama yapan ekipler, burada bir poşet içerisinde 10 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü M.A ifadesi alınmak üzere, Jandarma Alay Komutanlığına götürüldü.

- Drone ile denetim yapıldı

Öte yandan, Alay Komutanlığına bağlı Akçakoca İlçe Jandarma ekipleri de kentin Zonguldak bağlantısında drone ile denetim gerçekleştirdi.

D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Dadalı mevkisinde yapılan denetimlerde kimlik kontrolü, ateş ölçümü ve seyahat izin belgesi kontrolü yapıldı.

Kontrol kapsamında, araçlarında gerekli belgeleri olmayan ve seyahat izin belgesi bulunmayan vatandaşlara para cezası uygulandı.

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