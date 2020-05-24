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Düzce'de jandarmadan drone ile bayram denetimi

DÜZCE HABERLERİ  | 24.05.2020 20:17 | Son Güncelleme

Düzce'de jandarmadan drone ile bayram denetimi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında drone ve Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) destekli, "Eş Zamanlı Aşayiş ve Trafik Denetimleri" gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının önlenmesine yönelik başlatılan kampanyalar ve "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" kapsamında D-100 kara yolunun Sakarya-Düzce istikametinde denetimler yapıldı.

Ekipler, D-655 kara yolu, Anadolu Otoyolu, bağlantı yolları ve köy yollarında uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamaya Jandarma Trafik Asayiş ve Motosikletli Timler ile KOM, İstihbarat ve Köpek Timleri katıldı.

Denetimler esnasında sosyal mesafeyle sağlık kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Uygulamada trafik ekipleri sürücü, yolcu ve yayaların bayramını kutlayıp kolonya ve şeker ikram etti.

Uygulamada sürücülere hız, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler verildi.

Ekiplerce uygulama sonrası, "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara, köy yollarında ve şehir merkezinde seyir halinde müzik yayını yapıldı.

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