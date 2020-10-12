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Düzce'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

DÜZCE HABERLERİ  | 12.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Düzce'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerlerinden bakır kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, OSB'deki iş yerlerinden bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beyköy Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinden oluşturulan ekipler tarafından MOBESE, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS) kayıtları incelendi.

İnceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Kocaeli'nin Gebze ilçesinden kiraladıkları araçlarla Beyköy OSB'ye gelerek iş yerlerinden bakır kablo hırsızlığı yaptıkları belirlendi.

İş yerlerinden hırsızlık yaptığı esnada 4 şüpheli Beyköy Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheliler B.S, Ö.Ö, F.İ. ve B.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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