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Düzce'de kampçılar orman yolunda 4 bozayı görüntüledi

05.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kampçılar orman yolunda 4 bozayı görüntüledi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kamp yapmak isteyen arkadaş grubu, orman yolunda karşılaştıkları 4 bozayıyı, cep telefonlarıyla kaydetti.

Doğa içerisinde kamp yapmak isteyen grup, araçlarıyla ilerlerken Yılan Çatı Kanyonu mevkisinde 4 bozayıyla karşılaştı.

Grup üyelerinden biri, cep telefonuyla yeşillikte bir arada bulunan bozayıları görüntüledi.

Bozayılar, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu.

Kampçılar, ayılar gittikten sonra bölgeye yem bıraktı.

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