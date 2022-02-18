Düzce'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, otomobil ile çimento yüklü silobas kamyonunun çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selma D. idaresindeki 54 ADE 479 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Akçaören mevkisinde, Recep D'nin kullandığı 54 LL 752 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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