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Düzce'de kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

09.09.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Düzce'de motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rüştü Can Ulcay (22) idaresindeki 81 ABK 979 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Çetin Durak yönetimindeki 81 BA 960 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Yola savrulan sürücü Ulcay olay yerinde, aynı araçtaki Münire Kuğu (21) ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Durak, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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