YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de kar nedeniyle hasta nakil aracında mahsur kalan diyaliz hastası ekiplerin yardımıyla evine ulaştı

Düzce'de kar nedeniyle hasta nakil aracında mahsur kalan diyaliz hastası ekiplerin yardımıyla evine ulaştı

16.02.2021 21:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kar nedeniyle hasta nakil aracında mahsur kalan diyaliz hastası ekiplerin yardımıyla evine ulaştı

Düzce'de hastaneden döndüğü hasta nakil aracı yolda mahsur kalan kadın, ekiplerin yardımıyla evine gidebildi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde diyaliz tedavisi gören Pamuk Çakmakçı'nın ( 64) bindiği hasta nakil aracı, Düverdüzü köyüne gittiği sırada yoğun kardan dolayı yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ulaşan Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince, kara saplanan araç kurtarıldı.

Ekipler, 5 kilometrelik güzergah boyunca hasta nakil aracına eşlik ederek Çakmakçı'nın evine ulaşmasını sağladı.

Pamuk Çakmakçı, diyaliz tedavisi gördüğünü anlatarak, "Yolda kaldık, zor zahmet yolumuzu açtılar. Evimize kadar geldik. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Köy Muhtarı Aydın Çelik de bölgede karın 50 santimetreye ulaştığını, ekiplerin desteği sayesinde yolun ulaşıma açıldığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Düzce Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
13:14
İkindi
16:09
Akşam
18:37
Yatsı
19:57

Düzce Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Alp Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Kar nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolunda ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

Kar nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolunda ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

Düzce’de eğitime 1 gün daha ara verildi

Düzce’de eğitime 1 gün daha ara verildi

Futbol sahası kardan temizlendi

Futbol sahası kardan temizlendi

Düzce’de 10 bin su saati daha değişecek

Düzce’de 10 bin su saati daha değişecek

Dursun Ay başkanlığında çalışıyorlar

Dursun Ay başkanlığında çalışıyorlar

Yaban hayatına yem bırakıldı

Yaban hayatına yem bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.