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Düzce'de kar nedeniyle yolda kalan 400 kişi öğrenci yurdunda misafir ediliyor

24.01.2022 04:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kar nedeniyle yolda kalan 400 kişi öğrenci yurdunda misafir ediliyor

Düzce- Ankara arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden dolayı ulaşıma kapanmasının ardından hava koşulları nedeniyle bekletilen içlerinde tekerlekli sandalye sporcularının da bulunduğu, yolcu otobüsleri ve otomobillerindeki 400 kişi, öğrenci yurdunda ağırlanıyor.

Kar yağışı nedeniyle yolda kalanları güvenli bölgelere yerleştirmek için çalışmalar yürüten Düzce Valiliği, Düzce Gençlik Spor İl Müdürü bünyesindeki Aliya İzzetbegoviç KYK yurdunda misafir ediliyor.

Vatandaşları yurt girişinde karşılayan ve Türk Kızılay tarafın hazırlanan çorba ikramı yapan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa yazıcı, AA muhabirine, Ankara istikametine giden ve kötü hava koşulları nedeniyle bekletilen yolcuların yurda yerleştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Düzce Valiliği koordinesinde sıcak yemek ve ikramların yapıldığı vatandaşların yurtta kendileri için hazırlanan odalara yerleştirdiklerini belirten Yazıcı, "360 vatandaşımız yurda yerleşti. Daha gelen ve kayıtlarını yapmaya çalıştığımı vatandaşımız var. Sayı 400 civarında, yol açılana kadar misafirlerimizi ağırlayacağız. Sıcak çorbamız ve ikramlarımız var. " diye konuştu.

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