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Düzce'de karantinadaki genç kıza kemanlı doğum günü sürprizi

DÜZCE HABERLERİ  | 04.05.2020 23:13 | Son Güncelleme

Düzce'de karantinadaki genç kıza kemanlı doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Romanya'dan getirildiği Düzce'de karantinada tutulan Ecenur Gürbüz'e keman eşliğinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında hava yoluyla Romanya'dan 89, ABD'den 225, Moritanya ve Senegal'den 159 olmak üzere İstanbul'a, daha sonra da otobüslerle kente getirilen 473 Türk vatandaşının Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurtlarındaki karantinaları sürüyor.

Düzce AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Romanya'dan gelen Ecenur Gürbüz'e sürpriz doğum günü düzenledi.

AFAD Müdürü Ali Kartal'ın da katılımıyla karantina altındaki Gürbüz'ün odasına gidilerek yaş pasta ve keman resitali eşliğinde doğum günü kutlandı.

Sürpriz karşısında şaşıran ve gözyaşlarına hakim olamayan Gürbüz, büyük mutluluk yaşadı.

Kartal, Gürbüz'ün ailesinden uzak bir doğum günü geçirdiğini ifade ederek, "Biz de sizin aileniziz. Bir aile sıcaklığı bu geçen süre içinde arkadaşlarla birlikte yaşatabildiysek ne mutlu bize. İnşallah bundan sonraki doğum günleriniz hep ailelerinizle birlikte olur." diye konuştu.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndüren Gürbüz, AFAD görevlilerine teşekkür etti.

7 aydır ailesinden uzakta olduğunu kaydeden Gürbüz, şunları ifade etti:

"Ben bir video çekmiştim. Burada bize gösterilen ilgi ve alaka o kadar güzel ki. Öncelikle sağlık çalışanlarına, siz AFAD ekiplerine, Türk Kızılaya, polislerimize çok teşekkür ederim. Gerçekten unutulmaz bir doğum günü oldu."

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doğum günü sürprizi Düzce Karantina

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