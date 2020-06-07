Düzce'de kayınpederi tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

Düzce'de kayınpederi tarafından tüfekle vurularak yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağa Mahallesi 1959. Sokak'ta oturan Erdoğan H. (23) ile kayınpederi Çağlar H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Çağlar H, damadına tüfekle ateş etti.

Erdoğan H, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, Çağlar H. olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erdoğan H, sağlık personelince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

