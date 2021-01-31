Düzce’de kayıtlı araç sayısı 116 bine yaklaştı

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 yılı sonu itibarıyla 115 bin 814 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce’de Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 yılı sonu itibarıyla 115 bin 814 olmuştur. Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 58 bin 244 otomobil, 2 bin 684 Minibüs, bin 546 Otobüs, 17 bin 853 Kamyonet, 4 bin 700 Kamyon, 17 bin 926 Motosiklet, 12 bin 503 Traktör, 358 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Düzce’de 2019 yılı sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 111 bin 587’diydi.

