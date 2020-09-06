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Düzce’de kent kart dolum cihazları hizmete girdi

DÜZCE HABERLERİ  | 06.09.2020 19:20 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi iştiraki ile kurulan Ulaşım A.Ş şirketi kent kart dolum makinelerini hizmete sundu.

Düzce’de kent kart dolum cihazları hizmete girdi

Düzce Belediyesi iştiraki ile kurulan Ulaşım A.Ş şirketi kent kart dolum makinelerini hizmete sundu. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, daha kolay, daha pratik bir şekilde kent kartlarının dolumu yapılacağı makinelerin ilki Düzce Belediyesi merkez binası önüne kuruldu.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ nün girişimleri ile şehir içi toplu ulaşım sistemi, yenilenen 100 otobüsün devreye alınmasıyla birlikte tamamen değişti. Bu kapsamda yeni düzenlemeye ek olarak vatandaşların kolay ulaşabilecekleri bölgelere kart dolum cihazları yerleştirildi. Vatandaşların ulaşımlarını rahat yapabilmeleri adına gişede sıra beklemeden birkaç saniyede dolum yapan Kent Kart cihazları zamandan da tasarruf sağlayacak. Kent Kart dolum cihazlarının ilki Düzce Belediyesi merkez binası önüne yerleştirildi. Alınan ikinci cihaz ise Bahçeşehir 3. Bölge Çamlıevler Hicret Cami önü, otobüs durağı yanına kuruldu.

7/24 bakiye yükleme imkanı
Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha pratik bir şekilde kent kartlarının dolumunu yapabileceği cihazların bu hafta Düzce’de yoğun olarak kullanılan durakların yakınına kurulmaya devam edileceği açıklandı. Bu sayede kart dolum cihazları ile kent kartlarına gişede sıra beklemeden 7/24 bakiye yükleme imkanı sağlanmış olacak.

Düzce’de kent kart dolum cihazları hizmete girdi

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Düzce Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Düzce Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Ankara Eczanesi
Merkez
Eray Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
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