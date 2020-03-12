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Düzce’de kış boyunca yaban hayvanlarına 10 ton yem bırakıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 12.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

2020 kış sezonunda yoğun kar örtüsü olan bölgelerde doğal hayata yaklaşık 10 ton yem bıraktı.Düzce’nin yüksek kesimlerinde çetin geçen kış aylarında doğal hayatta bulunan canlıların yaşamsal döngülerinin bozulmaması, yemek bulma konularında sıkıntı olması nedeni ile Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 kış sezonunda il genelinde farklı zamanlarda yemleme çalışmaları gerçekleştirdi.

2020 kış sezonunda yoğun kar örtüsü olan bölgelerde doğal hayata yaklaşık 10 ton yem bıraktı.
Düzce’nin yüksek kesimlerinde çetin geçen kış aylarında doğal hayatta bulunan canlıların yaşamsal döngülerinin bozulmaması, yemek bulma konularında sıkıntı olması nedeni ile Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 kış sezonunda il genelinde farklı zamanlarda yemleme çalışmaları gerçekleştirdi. Kış dönemi boyunca doğada yaşayan canlılara yemleme çalışması yapan ekipler 3 ton 200 kilogram besi yemi, bir ton 100 kilogram pazar artığı, 2 ton 700 kilogram saman ve 3 ton yonca yemlemesi yaptı. Ekipler yüksek kesimlerde hala yemleme çalışmalarını sürdürüyorlar.

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