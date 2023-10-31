Düzce'de kontrolden çıkan tanker yol kenarındaki barakalara çarptı

D655 kara yolunda Düzce'den Akçakoca ilçesine seyir halinde olan Birol K. idaresindeki 41 ANR 209 plakalı tanker, Konuralp mevkisinde kontrolden çıktı.
Birol K, ışıklı kavşakta bekleyen Nail K. yönetimindeki 81 AC 116 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca tanker karşı şeride geçerek yol kenarındaki barakalara girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan tanker sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi, barakalarda hasar oluştu.