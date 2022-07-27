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Düzce'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan kişi motosikletten düşerek yaralandı

27.07.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan kişi motosikletten düşerek yaralandı

Düzce'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan kişi motosikletten düşerek yaralandı.

Merkeze bağlı Yeni Taşköprü Köyü'nde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Fevzi Ünel (65), karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak asfalt zemine düştü.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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