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Düzce'de kötü kokuların geldiği evden 13 kamyon çöp çıkarıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 29.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Düzce'de kötü kokuların geldiği evden 13 kamyon çöp çıkarıldı

Düzce'de kötü kokuların geldiği bir evden 13 kamyon çöp çıktı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir evin içinden ve çevresinden kötü kokular yayılması üzerine Valiliğe şikayette bulundu.

Şikayetin ardından Düzce Belediyesi ekipleri, ev sahibiyle irtibata geçerek evin temizlenmesi hususunda karar aldı.

Bunun üzerine Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eve yönlendirildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evde yoğun bir temizlik çalışması yapıldı. Ekipler evin içindeki ve dışındaki çöpleri boşalttı.

Yaklaşık 13 kamyon çöp çıkan evde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon işlemi de gerçekleştirildi.

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