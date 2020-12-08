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Düzce'de kumar oynayan 9 kişiye 47 bin 475 lira ceza kesildi

DÜZCE HABERLERİ  | 08.12.2020 14:51 | Son Güncelleme

Düzce'de kumar oynayan 9 kişiye 47 bin 475 lira ceza kesildi

Düzce'de kumar oynayan 9 kişiye 47 bin 475 lira ceza kesildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynayan 9 kişiye 47 bin 475 lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde buraya operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynamakta kullanılan alet ve iskambil kartları ile çeşitli tarihlere ait gelir ve gider kazanç miktarının yazılı olduğu defter ele geçirildi.

Evdeki 9 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymama ve kumar oynamaktan toplam 47 bin 475 bin lira ceza uygulandı.

Ev sahibi hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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