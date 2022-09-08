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  4. Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu

Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu

08.09.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu

Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu

Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu.

Arkadaşlarıyla Akınlar Mahallesi'ne balık tutmaya giden Turgay Taşkın (40), ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Attığı ağa dolanarak suda sürüklenen Taşkın'ı kurtaramayan arkadaşları, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Çaydan itfaiye ekiplerince çıkarılan Taşkın, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Taşkın'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce boğulma

Düzce Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:24
Öğle
12:58
İkindi
16:32
Akşam
19:21
Yatsı
20:43
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

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