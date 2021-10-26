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Düzce'de mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin kaldırılması seminerde ele alındı

26.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin kaldırılması seminerde ele alındı

Düzce'de Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması" projesi kapsamında yerel medya semineri düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Düzce'ye gelen heyet, bir otelin konferans salonunda yerel medya temsilcilerine "fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi" konusunda bilgi verdi.

ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan, AA muhabirine, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik ülke çapında yürütülen çalışmaların yerel medya düzeyinde konuşulduğunu söyledi.

Bu konudaki duyarlılıklarını ve katkılarını almak adına medya mensuplarıyla görüşmeler yapıldığını aktaran Demircan, şunları belirtti:

"Bakanlığımız tarafından çocuk işçiliğiyle mücadelede ulusal program hazırlanmış ve bunu ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda sahada uygulamaktayız. Bu çalışmaları gerçekleştirecek adımları atarken uluslararası kaynakları da kullanarak birçok projeyi aktif hale getirdik ve yürütüyoruz. Düzce genelinde fındık özelinde gezici mevsimlik tarım işçiliği mevcut. Hem ailelerin barınma hem de çocukların eğitim, sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinden etkin şekilde faydalanması adına uygulamalar ve faaliyetler yürütüyoruz."

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon da katılımcılara çocuk işliği konusunda yapılan haberler ve öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunum gerçekleştirdi.

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