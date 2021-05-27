YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de minibüs ve motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'de minibüs ve motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

27.05.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de minibüs ve motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Şerafettin K. idaresindeki 81 AAB 169 plakalı minibüs Sancaklar Mahallesi, Karakuş Sokağa dönüş yaptığı sırada arkadan gelen Serdar D'nin kullandığı 81 DP 324 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletli Serdar D. ve beraberindeki Kaan Ö. yola savruldu.

Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaan Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Batı Karadeniz yaylaları "tam kapanma" sonrası ziyaretçilerini bekliyorBatı Karadeniz yaylaları "tam kapanma" sonrası ziyaretçilerini bekliyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 27 Mayıs Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:22
Öğle
12:57
İkindi
16:55
Akşam
20:23
Yatsı
22:07

Düzce Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Perşembe

Demir Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Çilimli Eczanesi
Cilimli
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.