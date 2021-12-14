Düzce'de minibüs ve otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Ercan Tok idaresindeki 81 KL 182 plakalı otomobil ile Cemal Taner yönetimindeki 06 BC 8975 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde ışıklı kavşaktan manevra yaptıkları sırada çarpıştı.
Kazanın ardından minibüs sürücüsü Cemal Taner ile her iki araçta bulunan Emine Tok, Zeynep, Miraç ve Esmanur Taner yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ile Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
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