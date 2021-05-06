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Düzce'de motosiklet taşıyan çekicide uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

06.05.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı

Düzce'de motosiklet taşıyan çekicide uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Gümüşova mevkisinde yol kontrolü sırasında motosiklet taşıyan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu.

Araç içerisindeki D.A. ve Ö.D'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 938 lira para cezası uygulandı.

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