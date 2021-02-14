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Düzce’de okullar 2 gün tatil edildi

14.02.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karar gereği Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeni ile eğitim öğretime 2 gün ara verildi.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karar gereği Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeni ile eğitim öğretime 2 gün ara verildi. Ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde 2 gün izinli sayılacak.
Korona virüs dolayısıyla ‘uzaktan’ devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi Pazartesi günü başlayacaktı. Köy okulları ve anaokullarındaki yüz yüze eğitime bu kez de kar yağışı sebebiyle 2 gün ara verildi. Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan ve Meteoroloji verilerine göre yoğunlaşarak devam edecek olan kar yağışı, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15-16 Şubat 2021 Pazartesi ve Salı günleri il merkezinde ve tüm ilçelerde; Yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan resmi ve özel anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 (iki) gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine, Rehabilitasyon merkezlerinin, kreş ve gündüz bakım evlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm resmi ve özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 (iki) gün ara verilmesine, Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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