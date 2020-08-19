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Düzce’de okullarda hijyen sorumluları belirlenecek

DÜZCE HABERLERİ  | 19.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

2021 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl genelindeki tüm okul ve kurum müdürlerinin katılımı ile bir toplantı düzenlendi.

Düzce’de okullarda hijyen sorumluları belirlenecek

2021 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl genelindeki tüm okul ve kurum müdürlerinin katılımı ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Düzce’de ki tüm okullarda hijyen sorumluların belirlenmesi konusu görüşüldü.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, okulların fiziki ortamlarının geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi faaliyetlerinin süratle tamamlanması, hazırlıkların öğretim yılı başlamadan bitirilmesi, öğrencilerin güzel ve güvenilir okul ortamında öğretime başlamaları için gerekli çalışmaların ivedilikle tamamlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ülkemizde devam etmekte olan korona virüs salgını nedeniyle okullarda alınacak hijyen tedbirleri, öğretmenlere okullarda hijyen eğitimi verilmesi, okullarda "Hijyen Sorumlusu" belirlenmesi konuları görüşüldü.
21 Eylül tarihine kadar devam edecek olan uzaktan eğitim sürecinde; okullarda "EBA Destek Noktaları" oluşturulması, "Okul EBA Sorumlusu"nun belirlenmesi, öğrencilerin EBA üyeliklerinin aktifleştirilmesi, velilere uzaktan eğitim sürecinde rehberlik yapılması gerektiği vurgulandı. Düzce’de uygulanmakta olan "Başarıya Bir Adım Projesi" kapsamında 8. ve 12. Sınıf öğrencilere koçluk sisteminin uygulanması, öğrenci başarılarının takip edilmesi, başarıyı arttıracak çalışmaların yapılması konularında görüşüldü. Toplantıda ayrıca; özel eğitim okulları, Kitap Okuma Projesi, dezavantajlı okullar, taşımalı eğitim kapsamında öğretime başlayacak öğrencilerle ilgili çalışmalar, devam eden projeler ve yeni öğretim yılında yapılacak proje çalışmaları konularında bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı.

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