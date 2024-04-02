Düzce'de otizmli çocuklar farkındalık günü etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçirdi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kurulan oyun alanlarında müzik eşliğinde eğlendi.

Çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri alana polis motosikleti ve otomobiliyle gelerek sürpriz yaptı. Araçlara binen çocuklar, siren çaldıktan sonra polis telsizinden anons geçti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Özgüngör, AA muhabirine, okulun bugüne özel süslendiğini, özel eğitimde çok önemli olan ritim ve koordinasyonun öğretildiği özel gösteriler yapıldığını anlattı.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğünün destek verdiğini aktaran Özgüngör, emeği geçenlere teşekkür etti.





