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Düzce'de otizmli çocuklardan annelerine "14 Şubat" hediyesi

14.02.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de otizmli çocuklardan annelerine "14 Şubat" hediyesi

Düzce'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde öğretmenleriyle atölyeye giren otizmli çocuklar, annelerine vermeleri için babalarına çeşitli hediyeler hazırladı.

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim ve İş uygulama Okulunda (OÇEM) öğretmenlik yapan Emre Yavuz, AA muhabirine, hediye fikrinin Aziz isimli öğrencisinden çıktığını, kendilerinin de bu heyecana ortak olduklarını anlattı.

Çocukların Sevgililer Günü'ne özel babalarına hediyeler hazırladığını aktaran Yavuz, "Babalar da bunları eşlerine hediye edecek. Onun heyecanını taşıyorlar bugün." dedi.

Yavuz, bu tarz etkinliklerle öğrencilerin el becerilerini geliştirdiğini dile getirerek, "Çocukların el becerilerini geliştirmeleri, sosyal alanlarda fayda sağlıyor. Bu tarz aktiviteler bizim için çok önemli. Okulumuzdaki bütün atölyelerden bu konuda faydalanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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