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Düzce’de otobüs seferlerine yeni düzenleme

DÜZCE HABERLERİ  | 02.12.2020 16:24 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi yeni korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşım hatlarında yeni düzenleme yaptı.

Düzce’de otobüs seferlerine yeni düzenleme

Düzce Belediyesi yeni korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşım hatlarında yeni düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre ilk sefer sabah 07.00’de son sefer ise akşam 20.30’da olacak.
Düzce Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı dikkate alınarak yapılan düzenlemeye göre; ilk sefer sabah 07.00’de son sefer ise akşam 20.30’da olacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için tüm hatlarda otobüsler sabah saatlerinde 07.30- 08.10 arası, akşam saatlerinde de 16.30-17.10 arasında seferlerini yapacak.

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