Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Emre Ö. idaresindeki 06 PB 814 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Doğanlı mevkisindeki yan yolda Metin M'nin kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü Emre Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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