Düzce'de otomobil ve cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Berika K. idaresindeki 81 AAE 047 plakalı otomobil, Arapçiftliği Mahallesi 2930 sokak üzerinde Necip K. yönetimindeki 07 NEK 07 plakalı ciple çarpıştı.
Kazanın ardından yol dışına savrulan cipte bulunan sürücü Necip K, eşi Seher, kızları Yağmur ve Nisa K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.