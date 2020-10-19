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Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

DÜZCE HABERLERİ  | 19.10.2020 16:58 | Son Güncelleme

Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında Hamidiye Mahallesi'nde durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 4 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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