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Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

28.04.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Düzce'de otomobilde 7 kilo 420 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Anadolu Otoyolu'ndan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu otomobili durduran ekipler, araçta yapılan aramada 5 parça halinde 7 kilo 420 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan biri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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