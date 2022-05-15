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Düzce'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti

15.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 5 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Turan Başaran idaresindeki 41 UC 116 plakalı otomobilin, Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolu Yahyalar mevkisinde, gece ağaç ve elektrik direklerine çarparak orta refüje devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Bersan Ulusuy yaşam mücadelesini kaybetti.

Diğer yaralı sürücü, araçtaki Ahmet Özmen ve ismi belirlenemeyen iki kişinin de Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

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