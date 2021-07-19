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Düzce'de otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

19.07.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, manevra yapmaya çalışan otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde sağ şeritte hızla ilerleyen İ.B. idaresindeki otomobil, sol şeride manevra yapmak istediği sırada refüje çarparak devrildi.

Yan yatan otomobilden yara almadan kurtulan İ.B, kontrol amaçlı Cumayeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, İ.B'nin kullandığı otomobilin sol şeride manevra yaptığı sırada refüje çarparak devrilmesi, çevresindeki araçların kazadan son anda kurtulması ve vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

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