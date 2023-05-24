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Düzce'de otomobilin tekerinin yola fırlama anı kamerada

24.05.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin tekerinin yola fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin sol arka tekerleği yola fırladı.

Kaldırımda yürüyen bir kişi, durumu fark ederek üzerine doğru gelen tekeri ayağıyla durdurdu.

Bir süre tek tekeri olmadan ilerleyen otomobil, daha sonra durdu.

Öte yandan otomobilin tekerinin yola fırlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekeri durduran Sinan Zengin, tekerin üzerine geldiğini gördüğünü belirterek, "Bana ve esnaf arkadaşlara zarar vermediği için mutluyum. Birden karşıma çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Refleks göstererek ayağımla durdurdum." diye konuştu.

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Otomobil güvenlik kamerası teker

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