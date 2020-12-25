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Düzce'de otomobille kamyonun çarpışma anı kamerada

DÜZCE HABERLERİ  | 25.12.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Caddesi'nde Düzce istikametine giden 81 ABB 516 plakalı S.A. idaresindeki otomobil, ara sokaktan yola çıkan 51 HP 190 plakalı S.T. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsünü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde caddede ilerleyen otomobilin ara sokaktan çıkan kamyonla çarpışması yer alıyor.

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