Düzce’de parklar Haziran ayına kadar bitecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark meydanının birleştirilmesi ile yapılacak Millet Bahçesi 1 Etap Projesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Proje mimarı Talha Kös’ü de basına tanıtan Başkan Özlü 3 parkı birleştirecek Millet Bahçesi 1. Etap projesinin Haziran’a kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İnönü Parkı’nda inceleme yaparak millet bahçesi proje mimarı Talha Kös ile birlikte basın açıklaması yaptı. Belediye Başkan Yardımcıları Celal Kasapoğlu, Okan Özkasap ile birlikte parkta incelemelerde bulunan Başkan Özlü burada yaptığı basın açıklamasında Kentsel dönüşüm mimarı Talha Kös’ü tanıtarak “İzmit’teki Sekaparkı yapan mimar Sayın Talha Kös’ü sizinle tanıştırmak için buradayız. Ayrıca kendisi Ankara’daki Dikmen Vadisi projesini çalışan mimardır. Bizim de parklarımızın projesini yapan mimarımız. Bugün sizlerle beraber. Kendisi sizlere açıklama yapacak. Proje hangi aşamada, TOKİ ile görüşmeler hangi aşamada, ne zaman başlanacak onları açıklayacak” dedi.

Projenin detayları ve bürokrasi süreçlerini anlatan Mimar Talha Kös resmi sözleşmelerin imzalandığını ve inşaat ihalesinin yakın zamanda yapılacağını belirterek “Bildiğiniz gibi Sekapark Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi, Ankara Dikmen Vadisi başta olmak üzere, Türkiye’nin belli başlı kentsel tasarım ve peyzaj projelerini yaptım. Aslında biz Düzce’de sayın başkanımızın bakanlık döneminden beri Düzce’nin kentsel sorunları ile ilgileniyoruz. İnşallah yakın zamanda temeli atılacak olan Millet Bahçesi ile ilgili 2 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün finaline geldiğimiz projenin aslında bizim çalıştığımız 3. proje olduğunu bilmenizi isterim. İlk proje üzerinde çalıştık ve yeni bir proje yaptık. TOKİ ile de bu projeyi revize ettik. Buranın kentsel hafızası bizim için önemli. Düzce’nin rengine ve dokusuna uygun bir proje yapmaya çalıştık. TOKİ ile resmi sözleşme süreci tamamlandı ve uygulama projemiz bitti. Çok ufak detaylar kaldı ve inşaat ihalesine çok az kaldı. Tabii arada bu süreçte ilk etapta bu projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunumlarını yaptık. Bu süre içinde Sayın Bakanımızın bu alan ile ilgili gösterdiği emeği temaşa etmiş kişilerden biriyim. Bu alan Düzcelilere özellikle son yıllarda tam anlamıyla hizmet veremeyen Düzcelilerin tam olarak istifade edemediği bir yerdi. Yeni nesil bir kentsel alan ortaya koyuyoruz. Son derece yeşil bir alan olacak. Bu parkta şöyle tabelalar olacak ‘Lütfen Çimlere Basınız’, burada insanlar kentte doğayı yaşayacak. Bir tarafta meydan var, yayalaştırılmış caddelere entegre, piknik sepetleri ile gelebileceğiniz, hem de bir geçiş alanı” ifadelerini kullandı.