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Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaparak yaralandı

DÜZCE HABERLERİ  | 05.06.2020 23:42 | Son Güncelleme

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaparak yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yaparak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde rutin denetimlerini sürdüren Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, E.Ç. yönetimindeki aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmaya başladı.

Oldukça hızlı olan sürücünün kullandığı araç, Yığılca Devlet Hastanesi mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı.

Tırın dorse kısmının altına giren araçta sıkışan sürücü, kendisini kovalayan polis ekipleri ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Yığılca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü E.Ç, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

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