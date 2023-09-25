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Düzce’de polisten şok uygulama: 102 sürücüye 211 bin lira ceza

25.09.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de polis ekiplerinin düzenlediği şok uygulamalarda 102 sürücüye 211 bin 97 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce’de polisten şok uygulama: 102 sürücüye 211 bin lira ceza

Düzce’de Emniyet ekiplerince şok uygulamalar başlatıldı. Şehrin muhtelif noktalarında ansızın ve eş zamanlı olarak başlatılan uygulamalarda suçla mücadele ediliyor. Bu çerçevede Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, KOM, göçmen kaçakçılığı, narkotik, çevik kuvvet, güvenlik ve bekçilerin katıldığı şok uygulamalarda 102 araç sürücüsüne ilgili maddelerden 211 bin 97 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca ilgili maddelerden aranması olan 20 kişi tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı. 37 farklı noktada 170 personelin katıldığı şok uygulamaların ilerleyen günlerde de yapılması planlanıyor.

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