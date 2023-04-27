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Düzce'de pompalı tüfekle iş yerine ateş eden kadın gözaltına alındı

27.04.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce kent merkezinde pompalı tüfekle havaya ve bir iş yerine ateş eden kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Düzce'de pompalı tüfekle iş yerine ateş eden kadın gözaltına alındı

Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bir kadının pompalı tüfekle rastgele ateş ettiğini gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, caddedeki araç ve insan trafiğini keserek elinde silah bulunan Gülhan T. A'nın (40) etrafını sardı.

Bir süre sonra Gülhan T.A'yı etkisiz hale getiren ekipler, hazır bulunan ambulansa alarak kontrol amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine getirdi.

Kadının ifadesinde alkollü olduğu ve işyeri sahipleri ile alacak meselesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kadının elindeki silahla caddede işyerine ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.

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