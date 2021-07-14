Düzce'de raftingciler Melen Çayı'ndan kurtardıkları sokak köpeğini sahiplendi

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı'na düşen sokak köpeğini kurtaran raftingciler, sahiplendikleri hayvana tesislerde bakacak.

Dokuzdeğirmen mevkisinde tur yapan raftingciler, Melen Çayı'nda suyun içinde çırpınan sokak köpeğinin kıyıya çıkamadığını gördü.

Botlarıyla hayvana yaklaşan raftingciler, köpeği tutarak sudan çıkardı.

Köpeğin kurtarılma anı ise raftingcilerin cep telefonuyla kaydedildi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, bir canlıyı kurtarmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Herkesi bu konuda sağduyulu olmaya davet eden Tepe, "Garip" ismini verdikleri köpeği sahiplendiklerini, tesislerinde bakacaklarını söyledi.



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