Düzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyor

Şiirlerle gönüllere dokunan Şair Dursun Ali Erzincalı ve Sanatçı Umut Mürare şiir, ilahi ve türkü performansı ile Düzcelilerin konuğu oldu.

Düzce Belediyesi Ramazan Etkinlik Çadırı birbirinden ünlü isimleri halkla buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken Düzcelilerin hayranlık duyduğu isimlerden biri olan ünlü Şair Dursun Ali Erzincanlı Cedidiye Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Çadırdaki muazzam kalabalıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincanlı, Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmeyi ihmal etmezken birbirinden güzel eserlerini eşsiz yorumu ile Düzceliler için seslendirdi.

Ünlü Sanatçı Umut Mürare birbirinden güzel ilahiler ve türkülerle seslendiği Düzcelilerin beğenisini aldı. Çadırı dolduran vatandaşlar etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirirken Ramazan ayının manevi iklimine yakışır organizasyonlar için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve emeği geçenlere teşekkür etti.

