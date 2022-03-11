Düzce'de resmi ve özel okulların kurs ve sınavlarına kar engeli

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde, tüm resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarındaki ders, kurs ve sınav faaliyetlerine 2 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte yarın yoğun kar yağışı beklendiği, bu nedenle ulaşımda aksamalar nedeniyle birtakım yeni tedbirler alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarındaki ders, kurs ve sınav faaliyetlerine 2 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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