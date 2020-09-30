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Düzce'de Roma dönemine ait 71 sikke ve 1 bileklik ele geçirildi

DÜZCE HABERLERİ  | 30.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Düzce'de Roma dönemine ait 71 sikke ve 1 bileklik ele geçirildi

Düzce'de jandarma tarafından geçekleştirilen operasyonda bir araçta Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 71 sikke ve 1 bileklik ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kente kaçak yollarla tarihi eser sokulacağı istihbaratını değerlendiren Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan kente giriş yapan M.E'nin kullandığı ticari aracı takibe aldı.

Uzun süren takip sonucu Anadolu Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde düzenlenen operasyonla durdurulan araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 71 sikke ve 1 bileklik ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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