Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.
Bölgede, iki gündür devam eden sağanak nedeniyle dere yataklarından dökülen çamurlu su, sahili kesimini kahverengiye bürüdü.
Sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, rengi değişen denizi cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Sahil şeridindeki renk değişimi dronla da görüntülendi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede rüzgar ve yağışın 3 gün daha devam etmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz