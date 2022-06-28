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Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor

28.06.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yığılca ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi - İlçe merkezindeki köprüler tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı

Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki gündür devam eden sağanak bölgede sel ve su baskınlarına yol açtı.

İlçede aralıksız süren sağanak nedeniyle dereler taştı ve su baskınları oluştu. İlçe merkezindeki köprüler tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.

Hacıyeri, Dutlar, Dibektaş ve Kırık köylerinde heyelanlar meydana geldi.

Yedigöller Grup Yolu Bekirler Altı Melenkıyısı mevkisinde meydana gelen heyelan ve su taşkınları sonrası Çukurören, Gaziler, Çiftlik, Aydınyayla, Hocaköy, Karakaş, Mengen, Yoğunpelit ve Yaylatepe köyleri ile ulaşım kesildi.

Tıraşlar köyü Erenler Mahallesi'nde de heyelan riski sebebiyle evlerden vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla Yığılca Kaymakamlığı tarafından ilçede kriz masası oluşturuldu. Ekipler köy yollarında meydana gelen heyelanlara müdahale ediyor.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yaptığı açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, evden çıkmamalarını istedi.

Çam, Yığılca'da yoğun yağmur sonrası heyelanların meydana geldiğini ifade ederek, "Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir su şebeke hattında ise kopmalar mevcut." diye konuştu.

İlçe belediyelerinden de destek aldıklarını söyleyen Çam, "Yarından itibaren su tankerleri ile mahallelerimizde su dağıtımları yapacağız. Arıza tespitinin ardından müdahalemizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Çam, şunları kaydetti:

"Tüm ekipman desteği ile sel ve su taşkınları ile mücadele ediyoruz. Şu an yaşadığımız afet büyük. Hasanlar Barajı en yüksek doluluk oranını yaşadı. Kapaklar açılarak suyun bir kısmı boşaltıldı ancak Yığılca için tehlike halen devam ediyor. İnşallah ilçemizde büyük bir yıkım, can ve mal kaybı yaşamayız. Vatandaşlarımızdan ricamız görevli arkadaşlarımıza yardımcı olmaları."

Düzce'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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