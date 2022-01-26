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Düzce'de sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı

26.01.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir sağlık görevlisi, kar nedeniyle ambulansın giremediği köyde yaşayan 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldıztepe köyünde yaşayan Hasan Türker'in rahatsızlandığı ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibi yola çıktı.

Kar nedeniyle ambulansın giremediği hastanın evine yürüyerek ulaşan ekipte yer alan sağlık görevlisi Mehmet Çakmak, yaşlı adamı sırtına alarak ambulansa taşıdı.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Türker'in tedavisi devam ediyor.

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