Düzce'de sağlık personeli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Düzce Valisi Cevdet Atay, sağlık personeli Hamza Mesut Özaslan'ın (40) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memurunun Kovid-19 nedeniyle genç yaşta hayatını kaybettiğini teessürle öğrendiğini belirterek, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve baş sağlığı diledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de sağlık personeli Hamza Mesut Özaslan'ın vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ise yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde görevli çalışma arkadaşımız Hamza Mesut Özaslan'ın Kovid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendim. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına rabbim sabırlar versin."

