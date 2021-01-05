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Düzce'de şarampole devrilen iş makinesinin operatörü vinç yardımıyla kurtarıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 05.01.2021 17:13 | Son Güncelleme

Düzce'de şarampole devrilen iş makinesinin operatörü vinç yardımıyla kurtarıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, şarampole devrilen iş makinesinin operatörü vinç yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tavak köyünde İsmail A'nın kullandığı yükleyici kepçe, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vinç yardımıyla iş makinesinin devrildiği yere indi. Sedyeye alınarak ekipler tarafından vinç yardımıyla yukarı çıkarılan İsmail A, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde tedavi altına alındı.

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